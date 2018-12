Seoul (AFP) Der im vergangenen Oktober angekündigte Kongress der nordkoreanischen Arbeiterpartei beginnt am 6. Mai. Wie lange er dauern soll, ging aus der am Mittwoch von der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Erklärung des Politbüros nicht hervor. Was bei dem siebten Kongress in der Geschichte der Partei beraten werden soll, war ebenfalls unklar. Beobachter befürchten jedoch, dass Pjöngjang zur Machtdemonstration im Vorfeld seinen fünften Atomtest vornehmen könnte.

