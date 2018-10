Wien (AFP) Das österreichische Parlament hat die Asylregeln drastisch verschärft. Das Parlament in Wien verabschiedete am Mittwoch eine umstrittene Gesetzesnovelle, die es der Regierung erlaubt, mit einer Notverordnung auf den Zuzug von Flüchtlingen zu reagieren. Diese sieht vor, dass Flüchtlinge keine Asylanträge mehr an der Grenze stellen dürfen und umgehend abgewiesen werden.

