St. Petersburg (AFP) Ohne Flugticket, ohne Ausweis, ohne erwachsene Begleitung: So ist es einem elfjährigen Mädchen in Russland gelungen, von Moskau nach St. Petersburg zu fliegen. Wie die Verkehrspolizei in St. Petersburg am Mittwoch mitteilte, fiel erst nach der Landung am dortigen Flughafen Pulkowo auf, dass die Elfjährige allein und ohne Ticket in der Maschine saß.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.