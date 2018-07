Hamburg (SID) - Für Kult-Trainer Ulli Wegner wird Wladimir Klitschko den Rückkampf um die Schwergewichts-WM gegen Titelträger Tyson Fury klar gewinnen. "Er hat den ersten Kampf gegen einen Clown verloren", sagte der 74-Jährige der Sport Bild und beantwortete die Frage nach dem Sieger im Rückkampf am 9. Juli in Manchester so: "Ganz klar Wladimir Klitschko. Tyson Fury ist nun wirklich kein Überflieger."

Wladimir Klitschko habe nach seinen schweren Niederlagen 2003 und 2004 "immer sehr defensiv und vorsichtig geboxt", sagte Wegner. Das habe gegen Fury nicht mehr gereicht. Wegner glaubt gar, dass Wladimirs Bruder Witali Tyson Fury besiegen würde. Witali solle "eine Auszeit als Bürgermeister von Kiew nehmen und trainieren, dann würde er Fury ohne Probleme umhauen".