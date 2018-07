Frankfurt/Main (dpa) - Zehntausende Fluggäste haben am Morgen auf Deutschlands größten Flughäfen die Ausweitung des Warnstreiks im öffentlichen Dienst deutlich zu spüren bekommen. Allein am Airport in Frankfurt wurden nach Angaben eines Sprechers der Gewerkschaft Verdi bislang 392 Flüge gestrichen. Insgesamt sind acht Flughäfen betroffen. Ein Ausweichen auf die Schiene ist ebenfalls mit Problemen verbunden, da auf einem Teil der Hochgeschwindigkeitstrecken der Bahn Bauarbeiten für Verzögerungen sorgen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière verurteilte die Ausweitung der Warnstreiks.

