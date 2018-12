Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat den Wechsel an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes (BND) bestätigt. Der bisherige BND-Präsident Gerhard Schindler wird zum 1. Juli in den einstweiligen Ruhestand versetzt, wie Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Neuer BND-Präsident wird der bisherige Abteilungsleiter im Bundesministerium der Finanzen, Bruno Kahl. Schindler stand seit 2012 an der Spitze der Behörde.

