Brüssel (AFP) Die belgische Justiz hat den mutmaßlichen Paris-Attentäter Salah Abdeslam an Frankreich ausgeliefert. Er sei am Mittwochmorgen an die französischen Behörden übergeben worden, teilte die Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel mit. Abdeslam war nach den Anschlägen von Paris im November mit 130 Toten als einer der Hauptverdächtigen gesucht worden und soll auch Verbindungen zu den Attentätern von Brüssel gehabt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.