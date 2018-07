Wien (AFP) Knapp 20 Jahre nach der Verabschiedung des Atomteststopp-Vertrags hat sich UN-Generalsekretär Ban Ki Moon unzufrieden mit dem Stillstand bei dessen Umsetzung gezeigt. Das Abkommen sei immer noch nicht in Kraft gesetzt, weil nach wie vor die unverzichtbare Ratifizierung durch acht wichtige Länder ausstehe, sagte Ban am Mittwoch in Wien. Er forderte diese Länder - die USA, China, Indien, Pakistan, Nordkorea, Israel, Iran und Ägypten - auf, das Vertragswerk "unverzüglich" zu ratifizieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.