Washington (AFP) Der frühere Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Dennis Hastert, ist in einer Missbrauchsaffäre zu einer 15-monatigen Haftstrafe verurteilt worden. Zusätzlich verhängte ein Gericht in Chicago am Mittwoch eine zweijährige Bewährungsstrafe gegen den 74-jährigen Republikaner, der einst zu den mächtigsten Politikern in Washington gehörte.

