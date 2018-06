Gießen (SID) - Die Giessen 46ers aus der Basketball Bundesliga (BBL) haben den Sohn von Fußball-Weltmeister Rudi Völler verpflichtet. Marco Völler (27), der als Power Forward und Center eingesetzt werden kann, wechselt vom Zweitligisten Rockets Gotha zu den Mittelhessen und erhält einen Einjahresvertrag.

"Wir waren schon vor zwei Jahren sehr interessiert an ihm und haben seine Entwicklung weiter beobachtet. Marco ist ein Spieler, der extrem physisch ist, etwas, was uns in diesem Jahr ein wenig gefehlt hat", sagte 46ers-Cheftrainer Denis Wucherer.

Völler, 1,99 m groß und 108 kg schwer, freut sich auf die neue Herausforderung. "Ich habe immer gesagt, dass die BBL mein Ziel ist, jetzt habe ich es geschafft. Zudem ist es schön, wieder in Hessen und somit in der Nähe meiner Familie zu sein", sagte der gebürtige Offenbacher. Völler war in Gotha Kapitän.