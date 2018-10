Berlin (AFP) Wenige Tage vor der Reise von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in den Iran hat der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Eric Schweitzer, Hürden bei der Finanzierung von Geschäften in dem Land beklagt. Bei den meisten europäischen Banken herrsche angesichts drohender Strafmaßnahmen in den USA "nach wie vor Zurückhaltung", sagte Schweitzer der Nachrichtenagentur AFP. Für die deutschen Unternehmen sei es deshalb weiterhin schwer, eine Finanzierung aufzutun.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.