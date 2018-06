Berlin (AFP) In Deutschland werden wieder mehr Drogen genommen. Nach einem jahrelangen Rückgang stieg die Zahl der erstmals auffälligen Heroinkonsumenten im vergangenen Jahr wieder um 15 Prozent und die der Kokainkonsumenten um sieben Prozent an, wie die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler (CSU) und der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, am Donnerstag in Berlin mitteilten. Zum vierten Mal in Folge stieg auch die Zahl der Drogentoten.

