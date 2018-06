Istanbul (AFP) Der türkische Prozess wegen der Ermordung der Berliner Deutsch-Türkin Hatun Sürücü vor elf Jahren ist am Donnerstag auf den Herbst vertagt worden. Das Istanbuler Verfahren gegen die Brüder Mutlu und Alparslan Sürücü werde am 11. Oktober fortgesetzt, teilte die Anwältin Rukiye Leyla Süren der Nachrichtenagentur AFP mit. Nach ihren Worten will das Gericht weitere Zeugen hören und diese möglicherweise in Deutschland vernehmen.

