Berlin (AFP) Deutschland ist Berichten zufolge bereit, sich an der geplanten Nato-Abschreckung gegen Russland in Osteuropa zu beteiligen. Die Bundeswehr prüfe, ob sie durch die Entsendung von Soldaten den Aufbau eines Nato-Bataillons in Litauen unterstützen könne, berichteten "Spiegel Online" und "Süddeutsche Zeitung" am Donnerstagabend unter Berufung auf Regierungskreise.

