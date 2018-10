Berlin (AFP) Der Touristikkonzern TUI verkauft den Hotelbettenvermittler Hotelbeds Group für 1,2 Milliarden Euro. Käufer sind die britische Investmentgesellschaft Cinven Capital Management und ein kanadischer Pensionsfonds, wie TUI am Donnerstag mitteilte. Hotelbeds vermittelt Betten an Reisebüros und Veranstalter in mehr als 120 Ländern und ist damit laut TUI "Weltmarktführer bei den Bettenbanken".

