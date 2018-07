Washington (AFP) Die von den USA angeführte Militärallianz zum Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kommt in der kommenden Woche zu einem Treffen auf Ebene der Verteidigungsminister in Stuttgart zusammen. US-Verteidigungsminister Ashton Carter werde für zwei Tage in die baden-württembergische Landeshauptstadt reisen, hieß es am späten Mittwoch aus Kreisen seines Ministeriums in Washington. Dort wolle er Kollegen aus mehreren an der Koalition beteiligten Staaten treffen.

