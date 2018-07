Berlin (AFP) Forscher gehen demnächst im Berliner U-Bahnsystem mit Wattestäbchen auf Mikrobenjagd. Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts (RKI) werden in den kommenden Wochen Proben von "allen wesentlichen Oberflächen" nehmen, wie das RKI und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag in Berlin mitteilten. Die Untersuchungen sind Teil eines internationalen Forschungsprojekts.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.