Luxemburg (AFP) Die EU-Kommission muss die Regeln für die kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten an Unternehmen teilweise überarbeiten. Bei der Berechnung der jährlichen Höchstmenge an auszugebenden Zertifikaten für den Ausstoß von Treibhausgasen sei fehlerhaft gewesen, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg. Die Kommission habe bestimmte Daten der Mitgliedstaaten in die Berechnung einbezogen, die sie nicht hätte berücksichtigen dürfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.