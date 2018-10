Paris (AFP) Mit Demonstrationen und Streiks haben Gewerkschaften, Studenten- und Schülerorganisationen in Frankreich erneut gegen die geplante Reform des Arbeitsrechts mobil gemacht. Tausende Menschen gingen am Donnerstag in einer Reihe von Städten auf die Straße, um gegen die umstrittenen Pläne von Staatschef François Hollande zu protestieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.