Villarreal (dpa) - Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool um den den Einzug in das Europa-League-Finale bangen. Die Reds verloren am Abend beim FC Villarreal 0:1. Das Siegtor für die Spanier erzielte Adrián López erst in der Nachspielzeit. Liverpool kann aber mit einem Sieg vor eigenem Publikum an der Anfield Road in einer Woche das erhoffte Endspiel doch noch perfekt machen. Im zweiten Halbfinal-Hinspiel trennten sich Schalke-Bezwinger Schachtjor Donezk und Titelverteidiger FC Sevilla 2:2. Die Rückspiele stehen am kommenden Donnerstag an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.