Berlin (dpa) - Schauspieler Jürgen Vogel, der an diesem Freitag 48 Jahre alt wird, fährt zu Dreharbeiten gerne mit dem E-Bike.

"Ich mache Sport und komme dabei aber nicht total verschwitzt am Set an", sagte Vogel dem "E-Bike-Special" des Nachrichtenmagazins "Focus". "Das ist perfekt, wenn ich länger als eine halbe Stunde unterwegs bin. So kann ich mir das Laufband sparen."

Vogel steht derzeit in Potsdam für den ZDF-Zweiteiler "Familie" vor der Kamera, zusammen mit Iris Berben, Anna Maria Mühe und Katharina Thalbach.