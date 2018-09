Beirut (AFP) Bei heftigen Kämpfen zwischen Rebellen und kurdischen Kämpfern sind in der nordsyrischen Provinz Aleppo Aktivisten zufolge mindestens 64 Menschen getötet worden. Die Kämpfe unweit der Grenze zur Türkei seien am Mittwochabend ausgebrochen, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Rebellen hätten versucht, die von Kurden gehaltene Stadt Tal Rifaat einzunehmen.

