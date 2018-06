Berlin (dpa) - Nach tagelangen massiven Warnstreiks münden die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst heute in die entscheidende Phase. Gewerkschaften und Arbeitgeber von Bund und Kommunen treffen in Potsdam zusammen. Die Verhandlungen sind bis Freitag angesetzt, können sich aber auch bis ins Wochenende hinziehen. Es ist die letzte bereits im Vorfeld vereinbarte Verhandlungsrunde. In den vergangenen Tagen hatten die Gewerkschaften Verdi, GEW und der Beamtenbund dbb mit Warnstreiks an Flughäfen, im Nahverkehr und Rathäusern Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt.

