Ankara (AFP) Wegen des Kurdenkonflikts haben sich in der Türkei die Parlamentsabgeordneten eine Prügelei geliefert. Wie türkische Medien am Donnerstag meldeten, wurden mehrere Abgeordnete bei der Schlägerei im Plenum in Ankara am späten Mittwochabend verletzt. Die Sitzungen der Volksvertretung wurden auf Montag vertagt.

