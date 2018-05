Wien (AFP) Einen Tag nach der Verschärfung des Asylrechts in Österreich hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon vor den Abgeordneten in Wien die Entscheidung scharf kritisiert. "Ich bin besorgt darüber, dass die europäischen Länder jetzt eine immer restriktivere Politik hinsichtlich der Einwanderung und der Flüchtlinge verfolgen", sagte Ban am Donnerstag im österreichischen Parlament.

