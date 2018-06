Caracas (AFP) Als Reaktion auf die akute Versorgungskrise in Venezuela hat das Parlament für die Entlassung von Ernährungsminister Rodolfo Marco Torres gestimmt. Mehr als zwei Drittel der anwesenden Abgeordneten votierten am Donnerstag in der Nationalversammlung, die von Gegnern des sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro dominiert wird, für Torres' Amtsenthebung. Sie werfen dem Minister schwere Misswirtschaft vor, die für die Versorgungskrise in dem wirtschaftlich gebeutelten Land mit verantwortlich sei.

