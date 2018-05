Sydney (AFP) Die australische Regierung stoppt den Verkauf der größten Privat-Ranch des Landes an ein Konsortium unter Führung eines chinesischen Investors. Das Geschäft stehe "in Konflikt mit nationalen Interessen", sagte Finanzminister Scott Morrison am Freitag vor Journalisten. Die Entscheidung, den Verkauf zu untersagen, sei vorläufig. Das Konsortium habe nun bis Dienstag Zeit für eine Reaktion.

