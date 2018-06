Berlin (AFP) Die alteingesessenen Migrantenorganisationen in Deutschland wollen sich stärker als bisher in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Trotz jahrelanger Erfahrungen bei der Integration von Zuwanderern stelle sich nur "ein geringer Teil" der Mitglieder der aktuellen Situation und öffne sich den neuen Flüchtlingen mit seinen Angeboten, erklärten die zehn größten Dachverbände am Freitag in Berlin.

