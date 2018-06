Potsdam (AFP) Das brandenburgische Landtag will mit einem eigenen NSU-Untersuchungsausschuss den Umgang der Sicherheitsbehörden mit der rechtsextremen Gruppe prüfen. Die fünf Landtagsfraktionen sowie die Gruppe BVB/Freie Wähler stimmten nach Angaben eines Parlamentssprechers am Freitag in Potsdam einstimmig einem von 60 Abgeordneten eingebrachten Einsetzungsantrag zu. Der Ausschuss soll insbesondere aufklären, ob und welche Informationen dem Landesverfassungsschutz über den NSU vorlagen und wie damit umgegangen wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.