Berlin (AFP) Politiker aller Bundestagsfraktionen haben mehr staatliches Geld für die Tierheime gefordert. Wachsende Tierzahlen, steigende Kosten und sinkende Spenden bedrohten viele Tierheime in ihrer Existenz, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des Parlamentskreises Tierschutz im Deutschen Bundestag. Die Unterstützung der Tierheime sei "ein gesamtgesellschaftliches Interesse, welchem sich die öffentliche Hand nicht entziehen darf".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.