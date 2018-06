Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat in ungewöhnlich scharfen Worten vor den Plänen der rechtspopulistischen AfD gewarnt. Was die AfD auf ihrem Parteitag am Wochenende in Stuttgart beschließen wolle, sei "ein Fahrplan in ein anderes Deutschland", sagte Maas am Freitag in Berlin mit Blick auf den rechtspolitischen Teil des vorliegenden Programmentwurfs. Er rief dazu auf, "mit erhobenem Haupt für den Rechtsstaat einzutreten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.