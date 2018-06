Kiel (AFP) Viele Pflegeheimbetreiber in Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern sollen nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft durch die falsche Einstufung von Mitarbeitern als Selbständige in großen Stil die Sozialkassen betrogen haben. Insgesamt würden deshalb Verfahren gegen die Verantwortlichen von 237 Pflegeheimen geführt, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde in Kiel am Freitag. Der Schaden soll bei mehr als sechs Millionen Euro liegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.