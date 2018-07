Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) reist am Sonntag gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault nach Mali und in den Niger. "Die Reise hat einen klaren sicherheitspolitischen Fokus", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin. "Wir - Europa, Deutschland, Frankreich - haben jedes Interesse an einer Stabilisierung der Region."

