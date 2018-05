New York (AFP) Der Sicherheitsrat hat die umstrittene UN-Mission in der Westsahara um ein weiteres Jahr verlängert. In einer am Freitag angenommenen Resolution äußerte das Gremium zugleich sein Bedauern, "dass die Fähigkeit der Minurso zur vollen Ausübung ihres Mandats eingeschränkt" wurde. Es sei dringend notwendig, dass die Mission wieder voll arbeiten könne. Das kann sie derzeit nicht, weil Marokko 75 ihrer Mitarbeiter ausgewiesen hat.

