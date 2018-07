Bonn (AFP) Der bisherige Weihbischof im Bistum Münster, Heinrich Timmerevers, leitet künftig das Bistums Dresden-Meißen. Papst Franziskus habe Timmerevers am Freitag zum neuen Bischof ernannt, teilte die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mit. Der 63-Jährige tritt die Nachfolge von Heiner Koch an, der im vergangenen Jahr zum Erzbischof von Berlin berufen wurde.

