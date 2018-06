Oberhausen (SID) - Eine Woche vor dem WM-Auftakt hat sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zumindest in der Offensive in starker Form präsentiert. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm besiegte im drittletzten Test Weißrussland in Oberhausen mit 5:3 (2:0, 2:3, 1:0), offenbarte in der Abwehr aber deutliche Schwächen.

Acht Tage vor dem WM-Start in Russland erzielten der Nürnberger Patrick Reimer (1.), der Hamburger Jerome Flaake (17.), NHL-Stürmer Tobias Rieder von den Arizona Coyotes (29. und 35.) und Dominik Kahun (60.) vom deutschen Meister Red Bull München die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

Für die Weißrussen, WM-Vorrundengegner in St. Petersburg, trafen Sergej Kostizyn (29.), Charles Linglet (31.) und Igor Usenko (34.). Es war der dritte Sieg für das Sturm-Team im siebten Vorbereitungsspiel für die Weltmeisterschaft (6. bis 22. Mai). Am Samstag (19.30 Uhr/Sport1) treffen beide Mannschaften in Oberhausen erneut aufeinander. Danach will Sturm seinen WM-Kader bekannt geben, der am kommenden Dienstag (19.45 Uhr/Sport1) in Basel gegen die Schweiz die Generalprobe bestreitet.