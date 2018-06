Luxemburg (AFP) Die Arbeitslosigkeit in Europa ist im März zurückgegangen. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte, erreichte sie in der gesamten EU mit 8,8 Prozent den niedrigsten Stand seit sieben Jahren. In den 19 Staaten der Eurozone fiel die Erwerbslosenquote auf im Schnitt 10,2 Prozent, den niedrigsten Wert seit August 2011. Im Februar diesen Jahres waren es noch 10,4 Prozent gewesen.

