Hannover (dpa) - Fußball-Trainer Daniel Stendel bleibt auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga verantwortlich für die Profimannschaft von Hannover 96. Der 42-Jährige erhält einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2018 und soll das Projekt Wiederaufstieg angehen. Dies teilte der Verein mit. "Daniel hat über Jahre im Nachwuchs von Hannover 96 seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. In den vergangenen Wochen konnten wir uns nun auch ein Bild davon machen, wie er als Trainer im Profibereich erfolgreich arbeiten kann", sagte 96-Sport-Geschäftsführer Martin Bader.

