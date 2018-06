Leipzig (SID) - RB Leipzig muss im Rennen um den Aufstieg plötzlich wieder zittern. Die Sachsen kamen am 32. Zweitliga-Spieltag gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und blieben zum dritten Mal in Folge sieglos. Am Samstag kann der Tabellendritte 1. FC Nürnberg im Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen.

Marcel Sabitzer (30.) brachte Leipzig nach einem dicken Abwehrschnitzer der Gäste zunächst in Führung. Die Freude währte jedoch nur bis zur 60. Minute, als Brian Behrendt zum Ausgleich traf.

"Wir wussten, dass es heute kein leichtes Spiel wird. Arminia hat seine Auswärtsstärke unter Beweis gestellt. Nun heißt es für uns: Kopf hoch, weiter machen und den Fokus aufs nächste Spiel legen", sagte Leipzigs Trainer Ralf Rangnick. "Wir sind ruhig, wir sind locker", sagte auch Torschütze Sabitzer bei Sky.

Vor 35.102 Zuschauern begann Leipzig nach zuletzt nur einem Zähler aus zwei Spielen mutig und druckvoll. Schon nach 80 Sekunden umkurvte Sabitzer Arminias Schlussmann Wolfgang Hesl, verfehlte aber aus spitzem Winkel knapp das Tor (2.).

Nach einer halben Stunde nutzte Sabitzer dann ein unverhofftes Geschenk zur Führung. Felix Burmeister vertändelte am eigenen Strafraum den Ball, Sabitzer reagierte blitzschnell und schob zu seinem achten Saisontor ein. Yussuf Poulsen (33.) und Emil Forsberg (38.) hatten noch vor der Pause das 2:0 auf dem Fuß.

Nach dem Seitenwechsel ließen es beide Teams ruhiger angehen, ehe die wacker kämpfende Arminia plötzlich ausglich. Behrendt fiel der Ball am Strafraum vor die Füße, sein Schuss landete zum Entsetzen der Gastgeber im Netz.