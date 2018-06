Bursa (SID) - Weltmeister Lukas Podolski hat mit Galatasaray Istanbul in fremden Stadien offenbar das Siegen verlernt. Das 1:1 (0:1) bei Bursaspor war bereits das zwölfte Auswärtsspiel in Folge ohne Dreier für den Meister. Galatasaray bleibt damit zunächst Sechster, kann am Wochenende aber noch zwei Plätze verlieren.

Tomas Sivok (35.) brachte Ex-Meister Bursaspor zunächst in Führung, ehe Olcan Adin (50.) nach Vorarbeit von Podolski zum Endstand traf.