Paderborn (dpa) - Der SC Freiburg steigt zum fünften Mal in die Fußball-Bundesliga auf. Die Breisgauer gewannen am Abend mit 2:1 beim SC Paderborn und machten damit bereits am 32. Spieltag die direkte Rückkehr ins Oberhaus perfekt.

