Bremen (SID) - Werder Bremen bereitet sich mit einem Kurztrainingslager auf das Abstiegskrimi gegen den VfB Stuttgart (20.15 Uhr/Sky) vor. Am Samstag reisen die Bremer ins niedersächsische Verden, um "sich mental optimal auf das wichtige Bundesliga-Duell" einzustimmen, wie es in einer Mitteilung hieß.

"Wir wollen uns als komplettes Team gemeinsam fokussieren und uns einschwören", sagte Trainer Viktor Skripnik: "Daher haben wir beschlossen, die 'heiße Phase' vor dem Bundesliga-Spiel etwas auszudehnen und die Zeit in Verden im Hotel zu verbringen."

Werder will am Samstag zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Bremen trainieren und fährt anschließend die 40 km nach Verden, wo am Sonntag um 17.30 Uhr das Abschlusstraining im Stadion am Berliner Ring stattfinden wird. Auch das traditionelle "Anschwitzen" am Spieltag wird die Mannschaft in Verden abhalten, ehe es dann direkt für das Kellerduell ins Weserstadion geht.

Nach der bisher schlechtesten Bilanz der Vereinsgeschichte (31 Punkte nach 31 Spielen) kämpfen die Bremer als Tabellen-16. gegen den zweiten Abstieg nach dem von 1980. Mit einem Sieg gegen Stuttgart könnten die Hanseaten an dem direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Die Schwaben absolvieren derzeit ein Trainingslager auf Mallorca.