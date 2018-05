Rio de Janeiro (SID) - Losglück für die deutschen Handballer: Die Europameister bekommen es in der Vorrunde der Olympischen Spiele mit machbaren Gegnern zu tun. Bei der Gruppenauslosung am Freitag in Rio de Janeiro blieb dem Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson unter anderem Weltmeister Frankreich, Dänemark und Kroatien erspart.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft im August in Gruppe B auf den WM-Dritten Polen, Schweden, Brasilien, Ägypten und Slowenien. Schweden und Slowenien waren bereits beim EM-Erfolg in Polen im Januar Gruppengegner der Mannschaft von Bundestrainer Sigurdsson.

"Deutschland ist Europameister und hat auch nach dem Turnier gute Spiele abgeliefert. Ich glaube, das Team wird im Kampf um den Titel ein Wörtchen mitreden. Man sollte sich das Halbfinale als Ziel setzen", hatte der frühere Welthandballer Daniel Stephan dem SID im Vorfeld gesagt, aber gleichzeitig vor einer zu hohen Erwartungshaltung gewarnt: "Es gibt sechs, sieben Mannschaften, die um den Titel mitspielen können. Da gibt es nicht den eindeutigen Favoriten."

In Gruppe A kommt es zu einer Neuauflage des WM-Finales zwischen Frankreich und Katar. Die vier besten Teams der beiden Vorrundengruppen erreichen in Rio das Viertelfinale. Gespielt wird in der Future-Arena im Barra-Olympia-Park, die 12.000 Zuschauern Platz bietet. Die deutschen Frauen hatten sich nicht für die Sommerspiele qualifiziert.

Die Gruppen im Überblick:

Männer:

Gruppe A: Frankreich, Dänemark, Kroatien, Tunesien, Katar, Argentinien

Gruppe B: DEUTSCHLAND, Polen, Slowenien, Schweden, Brasilien, Ägypten

Frauen:

Gruppe A: Brasilien, Angola, Spanien, Montenegro, Rumänien, Norwegen

Gruppe B: Südkorea, Argentinien, Schweden, Russland, Niederlande, Frankreich