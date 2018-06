Bönen (dpa) - Der Textildiscounter KiK ruft Kinderleggings aus der "My little Pony"-Kollektion zurück. Die Druckfarben könnten einen Stoff enthalten, von dem gesundheitliche Risiken ausgehen könnten, teilte KiK mit. Der Stoff - Ölsäureamid - könne allergische Haureizungen, Atemwegsreizungen und schwere Augenreizungen hervorrufen. Der Textildiscounter empfiehlt den Kunden, die Leggings nicht weiterzuverwenden. Sie könnten in den Filialen zurückzugegeben werden. Der Kaufpreis werde vollständig erstattet.

