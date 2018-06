Ottawa (AFP) Die kanadischen Behörden haben einen fast 30-jährigen Südsudaner festgenommen, der sich als 17-Jähriger ausgegeben hatte, um ein Stipendium an einer Sportschule zu ergattern. Jonathan Nicola sei im vergangenen November nach Kanada eingereist, wo der Basketballspieler ein zweijähriges Stipendium an einer katholischen Schule in Windsor bekommen habe. In seinem Pass und anderen Dokumenten sei 1998 als Geburtsjahr angegeben gewesen.

