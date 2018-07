Damaskus (dpa) - Syriens Armeeführung hat für Teile Syriens eine neue vorübergehende Waffenruhe erklärt. Sie umfasse die Hauptstadt Damaskus, die Region östlich davon sowie die Küstenprovinz Latakia, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Die zuletzt schwer umkämpft nordsyrische Stadt Aleppo wird dabei nicht genannt. Die Waffenruhe solle am frühen Samstagmorgen beginnen. In Damaskus und östlich der Hauptstadt werde sie 24 Stunden dauern, in Latakia 72 Stunden. Die seit Februar geltende Waffenruhe war zuletzt immer brüchiger geworden.

