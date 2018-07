Höxter (dpa) - Über eine Partnerschaftsanzeige soll eine Frau in Nordrhein-Westfalen in Gefangenschaft gelockt worden und dann so schwer misshandelt worden sein, dass sie starb. Ein 46-jähriger Mann habe eine Zeitungsannonce geschaltet und nach einer Frau für eine feste Beziehung gesucht, teilten die Ermittler mit. Nach einem kurzen Kennenlernen sei die 41-jährige Frau zum Mann und seiner Ex-Frau in Höxter in Ostwestfalen gezogen. "Hier wurde die Frau festgehalten und körperlich misshandelt", teilten die Ermittler mit. Durch stumpfe Gewalt gegen den Kopf starb sie schließlich.

