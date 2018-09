Höxter (dpa) - Über eine Partnerschaftsanzeige ist die in Nordrhein-Westfalen gefangen gehaltene Frau den Ermittlungen zufolge in die Hände ihrer mutmaßlichen Peiniger geraten. Der 46-jährige Mann habe eine Zeitungsannonce geschaltet und darin nach einer Frau für eine feste Beziehung gesucht, teilten die Ermittler mit. Nach einer kurzen Phase des Kennenlernens sei die 41-Jährige in das Haus des Mannes und seiner Ex-Frau in Höxter in Ostwestfalen gezogen. "Hier wurde die Frau festgehalten und körperlich misshandelt". Schließlich sei sie in Folge von stumpfer Gewalt auf den Kopf gestorben.

