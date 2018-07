Baltimore (dpa) - Die Polizei hat in Baltimore an der US-Ostküste einen Mann niedergeschossen, der im Tierkostüm und "bewaffnet" mit Schokoriegeln ein Studio des TV-Senders Fox bedroht haben soll. Der Mann habe in einem massigen Pandakostüm das Gebäude betreten, sagte Baltimores Polizeichef Kevin Davies mehreren US-Medien. Er wollte demnach durchsetzen, eine Botschaft zu verbreiten. Aus dem Anzug des Verdächtigen hätten Drähte geragt. Als der Niedergeschossene untersucht wurde, stellte sich heraus, dass er unter seinem Kostüm lediglich mit Schnüren verbundene Schokoriegel bei sich trug.

