Oslo (dpa) - Ein Hubschrauber ist an der Küste Norwegens abgestürzt. Laut norwegischen Medien sollen mehr als ein Dutzend Menschen an Bord der Maschine gewesen sein. "Rettungskräfte nach der Meldung eines Helikopter-Absturzes auf dem Weg in die Gegend um Turøy", teilte die Polizei in Hordaland mit. Details sind noch nicht bekannt.

